Assalto a Ndoye, ma col Bologna si prova anche un altro colpo Potrebbero essere giorni decisivi per l'esterno svizzero. Al Napoli piace anche il difensore Beukema

Antonio Conte lo aspetta da gennaio: sei mesi senza l'erede di Kvaratskhelia. Un vuoto che non è stato colmato, ma che non ha impedito al Napoli di vincere lo scudetto. Gli errori del mercato invernale avevano quasi indotto l'allenatore a dire addio, poi sono arrivate le rassicurazioni di De Laurentiis. E adesso sembra essere giunto il momento di consegnare all'allenatore il nuovo esterno sinistro d'attacco. L'idea di Conte è di ripartire dal 4-3-3 come modulo di riferimento, ma un giocatore duttile e in grado di fare le due fasi può essere l'ideale anche per altri sistemi di gioco.

Il nome individuato sembra essere quello di Dan Ndoye del Bologna, 9 reti nella scorsa stagione e giocatore in ascesa con del potenziale ancora da dimostrare. La trattativa è aperta, e oggi dovrebbe esserci un incontro per provare a chiudere. Il Napoli ha già l'accordo col giocatore, ma manca quello col club felsineo, che chiede 40 milioni a fronte dei 30 offerti dal Napoli. Sul piatto potrebbe esserci anche il nome del difensore Sam Beukema: per l'olandese valutazione simile, ma c'è reticenza a cederlo. Per il Napoli sarebbe un doppio colpo di spessore.