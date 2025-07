Napoli, Beukema e Lang dovrebbero essere pronti per il raduno Il club azzurro sta per chiudere i prossimi due acquisti del mercato estivo

Giorni di attesa, di una calda estate che sta entrando nel vivo e che tiene i tifosi del Napoli col fiato sospeso. Il calciomercato azzurro è partito forte con il super ingaggio del campione Kevin De Bruyne. Poi l'arrivo del giovane difensore Marianucci e una serie di trattative che si sono prolungate per settimane. Su tutte quelle per l'esterno Noa Lang del Psv e del difensore Beukema del Bologna. Il Napoli non va di fretta, anche perché il giorno del raduno, previsto per il 15 luglio, è ancora piuttosto lontano.

Ma un passo alla volta le trattative si stanno finalizzando. Per il calciatore del Bologna si discute sulle modalità di pagamento, mentre per l'attaccante del Psv Eindhoven si lavora allo scambio di documenti. Dovrebbero essere questi due acquisti i prossimi ad aggiungersi ai nuovi arrivi, pronti per il raduno e il ritiro di Dimaro, che comincerà il 17 luglio. Intanto un pezzo di storia del Napoli prepara il suo addio al calcio: stasera la partita di addio di Marek Hamsik, che a Bratislava giocherà contro tantissimi ex del Napoli e altri grandi campioni. Una festa e una reunion speciale che farà felici i tifosi azzurri.