Osimhen verso l'addio, resiste la "suggestione" Kean I soldi del nigeriano, che può tornare al Galatasaray, saranno utilizzati per il vice Lukaku

Ultima settimana di vacanze per i giocatori del Napoli, che si godono gli ultimi giorni di riposo prima dell'inizio della nuova stagione. L'appuntamento è per martedì 15 luglio a Castel Volturno, con i test medici e atletici che proseguiranno anche il giorno seguente. Giovedì 17, poi, la partenza per il ritiro di Dimaro in Trentino, che durerà per dieci giorni. E intanto il club azzurro attende speranzoso di risolvere la vicenda Osimhen in tempo per evitare la convocazione per il ritiro.

Il Galatasaray sarebbe pronto a smuovere gli sponsor pur di accontentare il giocatore, ma De Laurentiis aspetta i 70 milioni della clausola, forse aprendo a un piccolo sconto. La cessione del nigeriano potrebbe aprire le porte al nuovo vice Lukaku, ma le piste che portano a Lucca e Nunez sono complicati per le richieste esose di Udinese e Liverpool. Ecco perché resiste la suggestione Kean della Fiorentina: anche in questo caso la cifra è alta, ossia 52 milioni della clausola, ma il ds Manna conosce bene l'attaccante che potrebbe essere una soluzione intrigante per potenziale ed esperienza in Serie A e in Europa.