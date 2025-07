McTominay: "Avere con noi De Bruyne è qualcosa di incredibile" Lo scozzese: "E' giusto alzare l'asticella, il Napoli deve essere competitivo"

Scott McTominay, attualmente centrocampista del Napoli, ha condiviso le sue impressioni con BBC Sport durante il torneo di Wimbledon, parlando sia della sua avventura nella città partenopea sia dell’opportunità di giocare al fianco di Kevin De Bruyne, il fuoriclasse belga proveniente dalla Premier League. Ha dichiarato: È un giocatore straordinario che sicuramente arricchirà la squadra con la sua qualità. Averlo con noi è un elemento fantastico per il gruppo. Investire su giocatori di tale calibro è fondamentale, soprattutto per ripartire con ambizione. Non vogliamo fermarci a quanto raggiunto finora. McTominay ha anche elogiato la passione unica dei tifosi napoletani:

La gente di Napoli è incredibile, trasmette una passione travolgente. Ovunque ti trovi, c’è sempre qualcuno che ti dice 'Forza Napoli' oppure cerca di avviare una conversazione con te. Tutto questo ti motiva enormemente quando scendi in campo, perché senti quanto ci tengono. La vita qui è completamente diversa: dal modo di mangiare al modo di vivere, ogni aspetto cambia e ti rafforza anche mentalmente. Il calciatore ha riflettuto anche sulla distanza dai suoi affetti: Per me è una novità vivere così lontano dalla mia famiglia. In passato ero molto vicino a mia madre e potevo andare da lei quando volevo. Ora mi trovo a 2400 chilometri di distanza e non ho la possibilità di tornare a casa con facilità per vedere mia madre, la mia famiglia o i miei figli.

È un cambiamento significativo, ma penso che nella vita sia necessario uscire dalla propria zona di comfort. Sono sempre stato orgoglioso della capacità di affrontare nuove sfide e non mi piace fermarmi nella comodità. Se posso mettermi alla prova altrove, dimostrare il mio valore e ottenere successo, perché non farlo? Chi potrebbe fermarmi? Infine, una menzione speciale è stata riservata al suo ex club, il Manchester United: Voglio sempre il massimo per il Manchester United; è stato parte della mia vita per 22-23 anni. Auguro al club tutto il successo possibile e sarò sempre al loro fianco in ogni passo del cammino. Voglio vederli prosperare e ottenere grandi risultati.