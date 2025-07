Osimhen via con la clausola: De Laurentiis non si lasci scappare l'occasione Sarebbe un errore ostacolare il Galatasaray, che chiede un pagamento dilazionato non previsto

Ospite speciale a Wimbledon prima del rientro in Italia, Scott McTominay accoglie a braccia aperte il nuovo acquisto De Bruyne, senza temere la concorrenza a centrocampo e sottolineando le ambizioni del suo Napoli. "Acquistare calciatori di questo livello è fondamentale. Vogliamo alzare ancora l’asticella, non ci accontentiamo di quanto fatto finora - ha detto il centrocampista alla BBC - porterà tantissima qualità al gruppo e averlo con noi è qualcosa di straordinario".

E mentre si avvicina il raduno del 15 luglio, il club azzurro si affretta a cedere Victor Osimhen in tempo per evitarne la convocazione da separato in casa. Il Galatasaray si è convinto a pagare i 75 milioni della clausola rescissoria, puntando sulla volontà dell'attaccante, al quale è stato promesso un maxi ingaggio da 16 milioni a stagione. Tuttavia è partita una trattiva che ancora deve concludersi, perché i turchi chiedono di pagare Osimhen in più rate, una modalità di pagamento non prevista dalla clausola. Per questo servirà un accordo, ma la sensazione è che De Laurentiis non si lascerà scappare l'occasione di liberarsi dello scomodo nigeriano, la cui cessione potrà dare nuove risorse per il mercato.