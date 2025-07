Osimhen, il Galatasaray non riesce a pagare la clausola rescissoria Il Napoli non avrebbe ricevuto le garanzie bancarie richieste, ma non tutto è perduto

Niente da fare: la telenovela Osimhen - a quanto pare - è destinata a durare. Mancano poche ore alla scadenza della clausola dell'attaccante di proprietà del Napoli, ma il Galatasaray non dovrebbe riuscire ad esercitarla. Il Napoli non ha ricevuto le garanzie bancarie richieste, tra cui una fidejussione bancaria, e non potrà firmare il via libera. Questo significa che Osimhen resta, almeno per il momento, un giocatore azzurro.

Il no alla clausola non significa che la trattativa sia definitivamente saltata: ma il Galatasaray, che ha in tasca l'accordo col giocatore, dovrà fare una proposta credibile al Napoli, che difficilmente chiederà una cifra ai 75 milioni della clausola rescissoria. Si ricomincia da capo, con l'incognita della convocazione. Ad oggi non è ancora chiaro se Osimhen risponderà a un'eventuale chiamata di Conte, vivendo questo inizio di stagione da separato in casa anche durante il ritiro. Una vicenda che rischia di assumere i contorni di un vero e proprio giallo.