Ultimo fine settimana di vacanze per i giocatori del Napoli Martedì e mercoledì tutti a Castel Volturno. De Laurentiis si rilassa a Ischia

Ultimo fine settimana di vacanza per i giocatori del Napoli: qualcuno è già in Italia, altri rientreranno lunedì. Tutti saranno pronti per martedì, a Castel Volturno, dove Antonio Conte ha convocato i campioni d'Italia per i test medici e atletici in vista del ritiro di Dimaro Folgarida. Partenza per il Trentino giovedì mattina, col primo allenamento previsto già nel pomeriggio. L'allenatore azzurro attende De Bruyne e Marianucci, i primi acquisti del nuovo Napoli, ma con loro dovrebbero arrivare anche Lang e Beukema, che svolgeranno le visite mediche a Roma a inizio della settimana.

Per l'allenatore azzurro potrebbe esserci anche un'altra sorpresa, ossia il terzino spagnolo Juanlu Sanchez, che il ds Manna sta provando a prendere dal Siviglia. Vacanze anche per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, oggi pranzo a Ischia, poi di nuovo sulla sua barca in attesa di novità sulla cessione di Osimhen, conteso tra Galatasaray e l'Al-Alhi. Operazione che tiene in standby l'arrivo dell'attaccante Lucca dell'Udinese.