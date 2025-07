Seconda giornata di test a Castel Volturno: c'è anche De Bruyne Secondo scaglione al lavoro, mentre domani ci sarà la prima seduta collettiva agli ordini di Conte

Procedono intensamente gli allenamenti dei Campioni d'Italia in preparazione al ritiro estivo di Dimaro-Folgarida. La squadra guidata da Antonio Conte si appresta a partire giovedì 17 luglio per la località trentina, dove darà il via alla prima fase della preparazione. Nel frattempo, quest’oggi, al centro tecnico di Castel Volturno, si è radunato il secondo gruppo di giocatori che ieri non era stato coinvolto nelle attività.

La SSC Napoli ha reso noto sul proprio sito ufficiale il resoconto dei test medici e atletici effettuati. Il secondo gruppo, composto da Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli, ha completato presso il SSC Napoli Training Center le consuete visite mediche e i test fisici richiesti per avviare la nuova stagione con la massima efficienza.