Raduno e volti nuovi in casa Napoli: e domani tocca a Conte Dopo Lang domani sarà Beukema a svolgere le visite mediche. A Castel Volturno primo allenamento

Giornata di raduni e volti nuovi per il Napoli, che ha dato il via alla nuova stagione con i test fisici e medici a Castel Volturno con il secondo giorno e l'ultimo gruppo di calciatori convocati. Presenti Ambrosino, Anguissa, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Juan Jesus, Lobotka, Lukaku, McTominay, Meret, Neres, Ngonge, Olivera, Politano, Raspadori, Rrahmani, Simeone, Spinazzola e Zanoli. Grande protagonista il campione belga, che ha vissuto la sua prima giornata da calciatore del Napoli ed è stato celebrato sia dai social del club che della Lega di Serie A col suo soprannome "The King".

Domani tocca ad Antonio Conte e al suo staff, mentre nel pomeriggio ci sarà la prima seduta collettiva, dove l'allenatore dirigerà un allenamento e presenterà il programma del ritiro di Dimaro, che comincerà giovedì. Sempre domani Conte presenterà la lista dei convocati per il Trentino: qualche calciatore fuori dal progetto potrebbe rimanere fuori, mentre in queste ore si deciderà cosa fare con Osimhen. In attesa della cessione il nigeriano potrebbe allenarsi in disparte in sede.