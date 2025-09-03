Hojlund: "Napoli squadra top in Italia, sono entusiasta" Le prime parole del nuovo attaccante azzurro rilasciate ai canali ufficiali del club

Prime parole in maglia azzurra per Rasmus Hojlund. Il nuovo attaccante del Napoli ha condiviso le sue emozioni in un video pubblicato sui canali social del club, ripercorrendo le sue prime ore da giocatore partenopeo: dall'arrivo alla clinica Villa Stuart per le visite mediche fino alla firma sul contratto. "Sono entusiasta, il Napoli ha appena conquistato lo scudetto e conosco bene la passione dei suoi tifosi. Questo è un grande passo per me e sono felice di essere qui. Ho seguito la partita contro il Cagliari mentre ero in un ristorante e ora non vedo l’ora di vivere questo nuovo capitolo".

Dopo le esperienze maturate in Premier League e Champions, Hojlund si sente un giocatore più completo e determinato: "Tornare in Italia con maggiore maturità è speciale. Arrivo qui con l'obiettivo di dimostrare il mio valore in quella che considero la squadra migliore del paese. Sono certo che andrà tutto nel migliore dei modi. Sul campo mi impegno sempre al massimo e darò tutto per il Napoli, puntando a segnare e a raggiungere obiettivi importanti. I tifosi sono davvero fenomenali, vivono il calcio con passione unica. L’ho percepito già al Maradona e passeggiando per la città, è qualcosa di straordinario. Non vedo l’ora di giocare la mia prima partita a Fuorigrotta. Napoli è una città meravigliosa".

