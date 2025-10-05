Il "tanto amato" 4-3-3 per dimenticare il Milan e mantenere il Napoli in vetta Conte valuta l'esclusione di De Bruyne per inserire subito Neres e ritrovare McTominay nel suo ruolo

Si è infilata anche l'Inter in vetta alla classifica, ma solo temporaneamente. Per ora i nerazzurri fanno compagnia a Napoli, Roma e Milan, che giocheranno oggi per completare la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri aspettano il Genoa al "Maradona" alle 18 per tentare l'allungo e il primo posto solitario, confidando nella Fiorentina contro la Roma e nel big match di stasera tra Juventus e Milan. E proprio i rossoneri Conte vuole dimenticare, per arrivare alla seconda sosta stagionale col morale alto e il ritorno alla vittoria anche in campionato, dopo i tre punti conquistati in Champions con lo Sporting.

E stavolta il tanto amato 4-3-3 può trovare spazio dal primo minuto: sembrano maturi i tempi per la prima panchina di De Bruyne, che lascerebbe spazio a Neres dal primo minuto. Un modo per recuperare il brasiliano e riportare McTominay, meno brillante del solito, riportandolo al suo vecchio ruolo. Ancora problemi in difesa, con Rrahmani e Buongiorno ancora assenti. Coppia di centrali formata, quindi, ancora da Beukema e Juan Jesus. Ma Conte recupera Di Lorenzo e Marianucci, out in Champions, e valuta uno tra Spinazzola e Olivera nel ruolo di terzino sinistro. In porta sembra essere Meret il titolare.