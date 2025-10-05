Anguissa e Hojlund rilanciano il Napoli: Genoa ko e azzurri ancora primi Il Napoli soffre nel primo tempo, ma quando Conte inserisce De Bruyne e Spinazzola la partita cambia

Antonio Conte riattacca la spina, mette De Bruyne e Spinazzola e raddrizza una partita che il Napoli stava rischiando di perdere. Il tanto amato 4-3-3 scelto dal primo minuto presenta una squadra lenta. Non bene Neres e McTominay poco brillante, segno che non c'entra né il modulo né De Bruyne. Anzi, quando il belga entra assieme a Spinazzola la partita cambia. Dall'illuminante lancio di Milinkovic-Savic (ancora titolare) Spinazzola crea i presupposti per il pareggio. Il solito Hojlund regala una vittoria preziosa per dimenticare Milano e rimanere in testa alla classifica (con la Roma, aspettando il Milan). Dopo un primo tempo sottotono, il Napoli cambia marcia nella ripresa e ribalta il Genoa con una convincente vittoria per 2-1 allo stadio Maradona.

Protagonisti della rimonta sono stati Anguissa e Hojlund, controbilanciando il vantaggio iniziale degli ospiti firmato dal giovanissimo Ekhator. La serata non è stata priva di difficoltà per gli uomini di Conte, che hanno perso per infortunio sia Lobotka che Politano. Tuttavia, il tecnico può consolarsi con l'ottima prestazione di De Bruyne, inizialmente lasciato in panchina. Nel primo tempo, il Napoli fatica a imporsi: poche idee, troppa imprecisione, nonostante un avvio promettente. Nei primi dieci minuti i padroni di casa sfiorano due volte il vantaggio. Prima, al 7', Hojlund devia involontariamente un rinvio di Marcandalli, con la palla che esce di pochissimo accanto al palo. Poi, al 10', Politano sul secondo palo non riesce a trovare la rete da posizione favorevole.

Dopo queste occasioni iniziali, i partenopei calano e si scontrano con un Genoa compatto, energico e pronto a colpire in contropiede. L'atteggiamento intraprendente del Grifone viene premiato al 34', quando il giovane Ekhator segna lo 0-1 con un colpo spettacolare di tacco. L'azione nasce da un'iniziativa di Norton-Cuffy che supera Oliveira e serve al compagno il pallone decisivo, gelando lo stadio. Come se non bastasse, i campioni d’Italia accusano altre battute d’arresto: Lobotka esce per un problema muscolare al 44', e a inizio ripresa anche Politano è costretto a lasciare il campo per infortunio. Nonostante le difficoltà, il Napoli ritrova vigore nel secondo tempo e prende in mano la partita.

Al 57' arriva meritato il pareggio: Anguissa, sempre pronto nell'area piccola, devia in rete un pallone vagante. Da quel momento la squadra di Conte domina il campo, chiudendo il Genoa nella propria metà e creando una cascata di occasioni. Di Lorenzo costringe Leali a un intervento straordinario, Hojlund vede annullarsi un gol per fuorigioco e un palo nega ai partenopei la gioia del vantaggio. La svolta definitiva arriva al 75', ed è ancora Hojlund a decidere. Dopo un ottimo intervento di Leali su Anguissa, l’attaccante danese è il più rapido a spingere in rete il pallone per il 2-1, confermando la sua ottima forma dopo la doppietta in Champions League. Nei minuti finali, il Napoli controlla senza troppi problemi e porta a casa tre punti pesantissimi che sigillano il ritorno in vetta alla classifica.

NAPOLI-GENOA 2-1

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 6; Di Lorenzo 6.5, Beukema 5.5, Juan Jesus 6, Oliveira 5 (5' st Spinazzola 7); Anguissa 7.5, Lobotka 6 (44' pt Gilmour 6), McTominay 6; Politano 5.5 (6' st De Bruyne 6.5), Hojlund 7 (37' st Lucca sv), Neres 5.5 (37' st Gutierrez sv). In panchina: Meret, Ferrante, Mazzocchi, Marianucci, Elmas, Vergara, Ambrosino, Lang. Allenatore: Conte 6.

GENOA (4-2-3-1): Leali 6; Norton-Cuffy 6.5, Marcandalli 6 (1' st Otoa 5), Vasquez 6, Sabelli 5.5 (32' st Carboni 5.5); Masini 5, Frendrup 6; Ellertsson 5.5, Malinovskyi 5.5 (16' st Thorsby 5.5), Vitinha 6 (31' st Colombo 5.5); Ekhator 7 (16' st Ekuban 5.5). In panchina: Siegrist, Sommariva, Martin, Gronbaek, Onana, Cuenca, Venturino, Fini. Allenatore: Vieira 5.5.

ARBITRO: La Penna di Roma 6.

RETI: 34' pt Ekhator; 12' st Anguissa, 30' st Hojlund.

NOTE: pomeriggio sereno; campo in discrete condizioni. Ammoniti: Marcandalli, Malinovskyi, Neres, Otoa. Angoli: 7-5 per il Napoli. Recupero: 3'; 4'.