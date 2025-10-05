Anguissa: "Il mio gol? Contano soltanto i tre punti" Il centrocampista del Napoli ancora a segno nella vittoria contro il Genoa al "Maradona"

"I tre punti sono la cosa più importante. A me non serve il premio di Mvp: penso che lo darò a mio figlio, che me lo chiede sempre. Il gol? Per la squadra alla fine la vittoria è l'unica cosa che conta". Lo ha dichiarato Frank Anguissa, centrocampista del Napoli, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-1 contro il Genoa. "Sono sempre a disposizione della squadra e sono contento di aiutare i miei compagni: siamo una squadra forte. 4-3-3? Non importa il modulo, perché siamo sempre pronti a seguire le indicazioni del mister", ha aggiunto il centrocampista del club azzurro. A fargli eco, poi, Rasmus Hojlund: "Il mio lavoro è quello di segnare. Sto facendo semplicemente quello che il mister mi chiede e voglio assolutamente portare più punti possibili alla mia squadra". "Conte? Mi ha ripetuto diverse volte oggi di usare la testa, perché mi ha visto scarico in alcuni momenti della partita", ha aggiunto l'attaccante del Napoli.