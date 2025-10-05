Ancora infortuni: si fermano Lobotka e Politano. Convocazioni a rischio Problemi muscolari per i due azzurri, entrambi da valutare con esami strumentali

La sfida contro il Genoa ha visto il Napoli ribaltare la situazione, ma è costata cara in termini di infortuni tra i titolari. Durante la vittoria al Maradona, Antonio Conte è stato costretto a sostituire Matteo Politano e Stanislav Lobotka a causa di problemi muscolari. Le prime indicazioni avevano confermato la natura muscolare di entrambi i guai fisici. Come spiegato dallo stesso Conte nel dopogara, per il centrocampista slovacco si tratterebbe di un fastidio nella zona pubica, mentre per l’esterno ex Inter il problema sembra limitarsi a un affaticamento.

