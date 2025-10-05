Politano, niente Italia: al suo posto Gattuso chiama l'altro azzurro Spinazzola Un altro giocatore del Napoli convocato per la nazionale

A Napoli si registrano altri due infortuni. Si sono fermati Lobotka e Politano. A fornire aggiornamenti sulle loro condizioni è stato lo stesso allenatore. Matteo ha riportato un affaticamento, motivo per cui l'allenatore preferisce non approfondire questioni di competenza medica, sottolineando il rispetto per la Nazionale. Saranno i medici a effettuare le valutazioni necessarie. Per quanto riguarda Lobotka, è scivolato in campo e ha riportato un dolore al ginocchio e una fitta nella zona del pube e dell'adduttore, che richiederà ulteriori accertamenti. Intanto, per sostituire Politano, il commissario tecnico Gattuso ha convocato Spinazzola, altro giocatore del Napoli.

