Napoli, in Coppa Italia mercoledì 3 dicembre alle 18 col Cagliari Svelati anche gli anticipi e i posticipi dalla 13ª alla 22ª giornata di Serie A

Un Napoli ancora al comando, che non può rinunciare al talento di De Bruyne, e in questo periodo neanche a Spinazzola, tra i più in forma e fresco di convocazione in Nazionale. E mentre Conte attende gli esiti degli esami di Politano e Lobotka, usciti malconci dalla sfida col Genoa, il Napoli conosce la data degli ottavi di Coppa Italia: si giocherà mercoledì 3 dicembre alle 18, al "Maradona" contro il Cagliari. Svelato anche il calendario anticipi e posticipi di Serie A dalla 13esima alla 22esima giornata. E intanto i tifosi aspettano proprio che gli azzurri si abituino a gestire al meglio i molteplici impegni.

Il CALENDARIO DALLA 13ª alla 22ª GIORNATA DI SERIE A

GIORNATA 13

Venerdi 28 novembre

20:45 | Como - Sassuolo

Sabato 29 novembre

15:00 | Genoa - Verona

15:00 | Parma - Udinese

18:00 | Juventus - Cagliari

20:45 | Milan - Lazio

Domenica 30 novembre

12:30 | Lecce - Torino

15:00 | Pisa - Inter

18:00 | Atalanta - Fiorentina

20:45 | Roma - Napoli

Lunedì 1 dicembre

20:45 | Bologna - Cremonese

GIORNATA 14

Sabato 6 dicembre

15:00| Sassuolo - Fiorentina

18:00 | Inter-Como

20:45 | Verona - Atalanta

Domenica 7 dicembre

12:30 | Cremonese - Lecce

15:00| Cagliari - Roma

18:00 | Lazio - Bologna

20:45 | Napoli - Juventus

Lunedi 8 dicembre

15:00 |Pisa - Parma

18:00 | Udinese - Genoa

20:45 | Torino - Milan

GIORNATA 15

Venerdì 12 dicembre

20:45 |Lecce - Pisa

Sabato 13 dicembre

15:00 |Torino - Cremonese

18:00 | Parma - Lazio

20:45| Atalanta - Cagliari

Domenica 14 dicembre

12:30 | Milan - Sassuolo

15:00 | Fiorentina - Verona

15:00 | Udinese - Napoli

18:00 | Genoa - Inter

20:45 | Bologna - Juventus

Lunedi 15 dicembre

20:45 | Roma - Como

GIORNATA 16

Sabato 20 dicembre

18:00| Lazio-Cremonese

20:45| Juventus - Roma

Domenica 21 dicembre

12:30 | Cagliari - Pisa

15:00 | Sassuolo - Torino

18:00 | Fiorentina - Udinese

20:45 | Genoa - Atalanta

Mercoledi 14 gennaio

18:30 | Napoli - Parma

20:45 | Inter - Lecce

Giovedi 15 gennaio

18:30 | Verona - Bologna

20:45 | Como - Milan

GIORNATA 17

Sabato 27 dicembre

12:30 | Parma - Fiorentina

15:00 | Lecce - Como

15:00 | Torino - Cagliari

18:00 | Udinese - Lazio

20:45 | Pisa - Juventus

Domenica 28 dicembre

12:30 | Milan - Verona

15:00 | Cremonese - Napoli

18:00 | Bologna - Sassuolo

20:45 | Atalanta - Inter

Lunedì 29 dicembre

20:45 | Roma - Genoa

GIORNATA 18

Venerdi 2 gennaio

20:45 | Cagliari - Milan

Sabato 3 gennaio

12:30 | Como - Udinese

15:00 | Genoa - Pisa

15:00 | Sassuolo - Parma

18:00 | Juventus - Lecce

20:45 | Atalanta - Roma

Domenica 4 gennaio

12:30 | Lazio - Napoli

15:00 | Fiorentina - Cremonese

18:00 | Verona - Torino

20:45 | Inter - Bologna

GIORNATA 19

Martedi 6 gennaio

15:00 | Pisa - Como

18:00 | Lecce - Roma

20:45 | Sassuolo - Juventus

Mercoledi 7 gennaio

18:30 | Bologna - Atalanta

18:30 | Napoli - Verona

20:45 | Lazio - Fiorentina

20:45 | Parma - Inter

20:45 | Torino - Udinese

Giovedi 8 gennaio

18:30 | Cremonese - Cagliari

20:45 | Milan - Genoa

GIORNATA 20

Sabato 10 gennaio

15:00 | Como - Bologna

15:00 | Udinese - Pisa

18:00 | Roma - Sassuolo

20:45 | Atalanta - Torino

Domenica 11 gennaio

12:30 | Lecce - Parma

15:00 | Fiorentina - Milan

18:00 | Verona - Lazio

20:45 | Inter - Napoli

Lunedi 12 gennaio

18:30 | Genoa - Cagliari

20:45 | Juventus - Cremonese

GIORNATA 21

Venerdì 16 gennaio

20:45 | Pisa - Atalanta

Sabato 17 gennaio

15:00 | Udinese - Inter

18:00 | Napoli - Sassuolo

20:45 | Cagliari - Juventus

Domenica 18 gennaio

12:30 | Parma - Genoa

15:00 | Bologna - Fiorentina

18:00 | Torino - Roma

20:45 | Milan - Lecce

Lunedi 19 gennaio

18:30 | Cremonese - Verona

20:45 | Lazio-Como

GIORNATA 22

Venerdì 23 gennaio

20:45 | Inter - Pisa

Sabato 24 gennaio

15:00 | Como - Torino

18:00 | Fiorentina - Cagliari

20:45 | Lecce - Lazio

Domenica 25 gennaio

12:30 | Sassuolo - Cremonese

15:00 | Atalanta - Parma

15:00 | Genoa - Bologna

18:00 | Juventus - Napoli

20:45 | Roma - Milan

Lunedi 26 gennaio

20:45 | Verona - Udinese