Napoli, in Coppa Italia mercoledì 3 dicembre alle 18 col Cagliari

Un Napoli ancora al comando, che non può rinunciare al talento di De Bruyne, e in questo periodo neanche a Spinazzola, tra i più in forma e fresco di convocazione in Nazionale. E mentre Conte attende gli esiti degli esami di Politano e Lobotka, usciti malconci dalla sfida col Genoa, il Napoli conosce la data degli ottavi di Coppa Italia: si giocherà mercoledì 3 dicembre alle 18, al "Maradona" contro il Cagliari. Svelato anche il calendario anticipi e posticipi di Serie A dalla 13esima alla 22esima giornata. E intanto i tifosi aspettano proprio che gli azzurri si abituino a gestire al meglio i molteplici impegni.
Il CALENDARIO DALLA 13ª alla 22ª GIORNATA DI SERIE A
GIORNATA 13
Venerdi 28 novembre
20:45 | Como - Sassuolo
Sabato 29 novembre
15:00 | Genoa - Verona
15:00 | Parma - Udinese
18:00 | Juventus - Cagliari
20:45 | Milan - Lazio
Domenica 30 novembre
12:30 | Lecce - Torino
15:00 | Pisa - Inter
18:00 | Atalanta - Fiorentina
20:45 | Roma - Napoli
Lunedì 1 dicembre
20:45 | Bologna - Cremonese
GIORNATA 14
Sabato 6 dicembre
15:00| Sassuolo - Fiorentina
18:00 | Inter-Como
20:45 | Verona - Atalanta
Domenica 7 dicembre
12:30 | Cremonese - Lecce
15:00| Cagliari - Roma
18:00 | Lazio - Bologna
20:45 | Napoli - Juventus
Lunedi 8 dicembre
15:00 |Pisa - Parma
18:00 | Udinese - Genoa
20:45 | Torino - Milan
GIORNATA 15
Venerdì 12 dicembre
20:45 |Lecce - Pisa
Sabato 13 dicembre
15:00 |Torino - Cremonese
18:00 | Parma - Lazio
20:45| Atalanta - Cagliari
Domenica 14 dicembre
12:30 | Milan - Sassuolo
15:00 | Fiorentina - Verona
15:00 | Udinese - Napoli
18:00 | Genoa - Inter
20:45 | Bologna - Juventus
Lunedi 15 dicembre
20:45 | Roma - Como
GIORNATA 16
Sabato 20 dicembre
18:00| Lazio-Cremonese
20:45| Juventus - Roma
Domenica 21 dicembre
12:30 | Cagliari - Pisa
15:00 | Sassuolo - Torino
18:00 | Fiorentina - Udinese
20:45 | Genoa - Atalanta
Mercoledi 14 gennaio
18:30 | Napoli - Parma
20:45 | Inter - Lecce
Giovedi 15 gennaio
18:30 | Verona - Bologna
20:45 | Como - Milan
GIORNATA 17
Sabato 27 dicembre
12:30 | Parma - Fiorentina
15:00 | Lecce - Como
15:00 | Torino - Cagliari
18:00 | Udinese - Lazio
20:45 | Pisa - Juventus
Domenica 28 dicembre
12:30 | Milan - Verona
15:00 | Cremonese - Napoli
18:00 | Bologna - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Inter
Lunedì 29 dicembre
20:45 | Roma - Genoa
GIORNATA 18
Venerdi 2 gennaio
20:45 | Cagliari - Milan
Sabato 3 gennaio
12:30 | Como - Udinese
15:00 | Genoa - Pisa
15:00 | Sassuolo - Parma
18:00 | Juventus - Lecce
20:45 | Atalanta - Roma
Domenica 4 gennaio
12:30 | Lazio - Napoli
15:00 | Fiorentina - Cremonese
18:00 | Verona - Torino
20:45 | Inter - Bologna
GIORNATA 19
Martedi 6 gennaio
15:00 | Pisa - Como
18:00 | Lecce - Roma
20:45 | Sassuolo - Juventus
Mercoledi 7 gennaio
18:30 | Bologna - Atalanta
18:30 | Napoli - Verona
20:45 | Lazio - Fiorentina
20:45 | Parma - Inter
20:45 | Torino - Udinese
Giovedi 8 gennaio
18:30 | Cremonese - Cagliari
20:45 | Milan - Genoa
GIORNATA 20
Sabato 10 gennaio
15:00 | Como - Bologna
15:00 | Udinese - Pisa
18:00 | Roma - Sassuolo
20:45 | Atalanta - Torino
Domenica 11 gennaio
12:30 | Lecce - Parma
15:00 | Fiorentina - Milan
18:00 | Verona - Lazio
20:45 | Inter - Napoli
Lunedi 12 gennaio
18:30 | Genoa - Cagliari
20:45 | Juventus - Cremonese
GIORNATA 21
Venerdì 16 gennaio
20:45 | Pisa - Atalanta
Sabato 17 gennaio
15:00 | Udinese - Inter
18:00 | Napoli - Sassuolo
20:45 | Cagliari - Juventus
Domenica 18 gennaio
12:30 | Parma - Genoa
15:00 | Bologna - Fiorentina
18:00 | Torino - Roma
20:45 | Milan - Lecce
Lunedi 19 gennaio
18:30 | Cremonese - Verona
20:45 | Lazio-Como
GIORNATA 22
Venerdì 23 gennaio
20:45 | Inter - Pisa
Sabato 24 gennaio
15:00 | Como - Torino
18:00 | Fiorentina - Cagliari
20:45 | Lecce - Lazio
Domenica 25 gennaio
12:30 | Sassuolo - Cremonese
15:00 | Atalanta - Parma
15:00 | Genoa - Bologna
18:00 | Juventus - Napoli
20:45 | Roma - Milan
Lunedi 26 gennaio
20:45 | Verona - Udinese