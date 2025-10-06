Rientra anche Milinkovic-Savic, niente Serbia per un problema alla schiena Il portiere non parte per il ritiro della sua nazionale: ha bisogno di dieci giorni di riposo

Il portiere del Napoli, Vanja Milinkovic-Savic, ha dovuto abbandonare il ritiro della nazionale serba a causa di un infortunio. L'allenatore Dragan Stojkovic ha deciso di rispedirlo a Castel Volturno, dove l'estremo difensore azzurro si sottoporrà alle terapie necessarie. Non sarà quindi a disposizione per le partite contro Albania e Andorra, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

La diagnosi iniziale indica un problema alla schiena che ha costretto il giocatore a fermarsi. Tuttavia, la situazione non appare particolarmente preoccupante. La Federazione serba ha diffuso un comunicato ufficiale che chiarisce i tempi di recupero, spiegando che il portiere, già sceso in campo contro il Genoa sotto trattamento medico, soffre di mal di schiena e necessiterà di circa dieci giorni per ristabilirsi completamente, come segnalato dal Napoli in una nota scritta.

