Anche Lobotka salta la nazionale: il comunicato della Slovacchia Il centrocampista rientra a Castel Volturno, ma l'entità dell'infortunio non è ancora chiara

Dopo l'assenza annunciata di Milinkovic-Savic, anche Stanislav Lobotka sarà costretto a rinunciare agli impegni della sua nazionale nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. Il centrocampista del Napoli ha subito un infortunio durante il secondo tempo della partita contro il Genoa, un episodio che ha portato la Slovacchia guidata da Calzona a escluderlo dalle convocazioni. La Federazione slovacca ha diffuso una nota ufficiale al riguardo: ""Stanislav Lobotka non sarà disponibile per le doppie partite in Irlanda del Nord e contro il Lussemburgo a causa di un infortunio".

Ora si attendono i risultati degli esami strumentali per determinare con precisione la gravità dell’infortunio. Secondo quanto dichiarato da Antonio Conte nel post-partita di Napoli-Genoa, il problema si è verificato nella zona pubica del regista azzurro. "Lobotka è scivolato sul terreno di gioco, il ginocchio si è aperto e ha avvertito un dolore intenso nella zona pubica e all’adduttore. Anche per lui serviranno ulteriori valutazioni."

