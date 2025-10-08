Da Politano a Rrahmani, passando per Lukaku: il punto degli infortunati Oggi esami per l'italiano e per Lobotka. Per Politano c'è moderato ottimismo

Si ricomincia senza i dieci nazionali: il Napoli riprende oggi gli allenamenti a Castel Volturno nella settimana della sosta. Nel mirino la sfida di sabato 18 ottobre in casa del Torino. La mancata convocazione di Olivera con l'Uruguay e lo stop precauzionale di Milinkovic-Savic, unito ai nuovi infortunati, ha diminuito il numero di calciatori impegnati nei vari ritiri: ma per Conte non è una buona notizia. Oltre a Buongiorno e Rrahmani, che erano già fermi, si sono aggiunti anche Lobotka e Politano. Per entrambi saranno svolti esami per definire meglio l'entità dei rispettivi infortuni.

Per lo slovacco, che era comunque partito per il ritiro della nazionale per poi rientrare, si tratta di uno stiramento che potrebbe tenerlo fermo tra le tre e le quattro settimane. C'è maggiore ottimismo per Politano, che dovrebbe comunque saltare la gara col Torino per rientrare contro l'Inter. Difficile il recupero di Rrahmani, mentre Conte spera di ritrovare Buongiorno in difesa contro la sua ex squadra. Intanto sarà Anguissa il primo dei nazionali a scendere oggi in campo con il suo Camerun. Arrivano aggiornamenti anche su Lukaku: il belga prosegue le terapie in Belgio, col suo rientro in Italia previsto a fine mese. A novembre dovrebbe cominciare ad allenarsi, con l'obiettivo di tornare a dicembre.