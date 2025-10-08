IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Diverso da tutti Questioni di moduli e di scelte che fanno discutere nel Napoli di Conte...

Dopo l'ignobile primo tempo col Genoa al Maradona, le possibilità di rivedere giocare nuovamente il Napoli col 4-3-3 si sono ridotte al lumicino. Non mi consolano neanche le parole di Ivan Zazzaroni che ha dichiarato: "Non possono bastare 45 minuti per bocciare il 4-3-3, modulo con cui il Napoli ha fatto la sua fortuna. Il primo tempo è andato male, anche perché c'era un Genoa molto fresco e tonico". Mi viene quasi il sospetto che Antonio Conte l'abbia fatto apposta per riproporre il suo nuovo credo tattico, il 4-1-4-1. Né uguale a sé stesso né ad altri in giro per l'Europa, è quello che il tecnico salentino vuole essere.