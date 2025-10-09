IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Illuminati ragionamenti Il miglioramento nel gioco d'attacco della squadra e di McTominay è avvenuto con il 4-1-4-1...

Francesco Montervino ha dichiarato: “Con il Genoa c’è stato un ritrovamento tattico di McTominay, che nonostante per l’ennesima volta quest’anno non abbia fatto una partita eccezionale, però ha fatto vedere come nel 4-3-3 sia il vero attaccante di questa squadra". Fermo restando che io aprioristicamente sposo il modulo tattico sostenuto dall'ex calciatore azzurro, faccio umilmente notare che il sostanziale miglioramento nel gioco d'attacco della squadra e dello scozzese è avvenuto quando il team partenopeo si è ridisposto in campo con il 4-1-4-1. Così l'illuminato ragionamento di Montervino viene meno.