Oggi doppia seduta: nel pomeriggio allenamento congiunto con l'Avellino Il Napoli prosegue la preparazione verso il Torino senza i dieci nazionali

Dopo la doppia sessione di allenamento di ieri, che ha incluso esercizi di forza in palestra e lavoro tecnico-tattico sul campo, il programma odierno prevede un’altra giornata intensa con una seconda sessione doppia. Tra queste, è in programma un allenamento congiunto con l’Avellino guidato da Biancolino, replicando quanto già avvenuto all’inizio di settembre durante la pausa per le nazionali. Questa attività rappresenta un’opportunità preziosa per accumulare minuti utili per chi ha giocato meno e mantenere vivo il ritmo partita in attesa della ripresa delle competizioni ufficiali.

Nell’amichevole di settembre, a brillare fu Lucca, autore di una tripletta. L’attaccante azzurro sta sfruttando appieno questa pausa per intensificare il suo lavoro e prepararsi a cogliere al meglio le sue occasioni. Nello stesso contesto rientra anche Noa Lang, che finora ha totalizzato soltanto cinquantuno minuti in questa stagione. Molto presto sarà il loro momento, così come quello degli altri. Al termine della sosta, infatti, il Napoli affronterà un calendario fittissimo con sette partite in meno di un mese.

