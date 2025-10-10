Conte l'ottimista: guarda l'Hojlund goleador e aspetta Buongiorno a Torino Nonostante il problema infortuni arrivano anche notizie positive per il Napoli senza i 10 nazionali

La questione infortuni continua a condizionare il lavoro di Conte a Castel Volturno, che senza i dieci nazionali prepara il ritorno in campo in casa del Torino del 18 settembre. Non ci saranno Politano e Lobotka, e probabilmente neanche Rrahmani. Speranze invece di recuperare Buongiorno sin dal primo minuto. Considerando anche Lukaku, l'allenatore non ha a disposizione l'asse portante della squadra e dovrà cercare nuove soluzioni. Intanto arrivano buone notizie dalle nazionali: ieri doppietta e assist di Hojlund con la Danimarca nella goleada contro la Bielorussia.

In campo anche McTominay e Gilmour con la Scozia. Oggi toccherà a De Bruyne, che ieri in conferenza stampa ha definitivamente chiuso le polemiche post San Siro ribadendo che con Conte non ci sono problemi. E intanto oggi a Castel Volturno è previsto un allenamento congiunto con l'Avellino nella seduta del pomeriggio. Altro appuntamento contro la squadra irpina, ferma anch'essa per la sosta del campionato di Serie B. Per Conte l'opportunità di testare le seconde linee e valutare il ritorno al 4-3-3 per sopperire alle assenze a centrocampo e in attacco.