IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Centrocampista davvero Politano esterno di centrocampo: chi lo sostituirà?

Ora che Matteo Politano, a furia di fare il quarto di centrocampo, ma di continuare anche a giostrare da ala e da quinto di difesa, e nostante una preparazione al limite dell'umano, ha cominciato a sfaldarsi, la domanda che domina la scena è chi lo sostuirà, non avendo Antonio Conte nella rosa nessuno con le stesse caratteristiche (e resistenza) del romano.

David Neres è l'opzione più naturale, ma significherebbe disporsi a tre in avanti, sacrificando (guai mai!) uno dei "favolosi quattro". Così si accettano scommesse che il suo rincalzo sarà Elijf Elmas, almeno lui centrocampista lo è davvero.