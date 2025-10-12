L'Italia batte l'Estonia: bene Spinazzola al rientro in nazionale

L'incontro tra Estonia e Italia, valido per il Girone I delle Qualificazioni ai Mondiali, si conclude con un netto 3-1 a favore degli azzurri. La squadra di Gennaro Gattuso parte forte, passando in vantaggio al quinto minuto grazie a Moise Kean, che finalizza un perfetto assist di Dimarco. Tuttavia, il centravanti viola è costretto a lasciare il campo al quindicesimo minuto per un infortunio.
Mateo Retegui si rende protagonista di un primo tempo movimentato: al 30esimo fallisce un rigore, ma riesce a farsi perdonare siglando il gol del raddoppio otto minuti più tardi. Nel secondo tempo, Pio Esposito firma il suo primo gol con la maglia della Nazionale al 74esimo, sfruttando un bel passaggio di Leonardo Spinazzola. Nei minuti finali, l'Estonia accorcia le distanze con Sappinen, che capitalizza un errore decisivo di Donnarumma.
LA SITUAZIONE DEL GIRONE I
Norvegia 18 punti (6 partite giocate) 29 gol fatti - 3 gol subiti
Italia 12 punti (5 partite giocate) 15 gol fatti - 8 gol subiti
Israele 9 punti (6 partite giocate) 15 gol fatti - 16 gol subiti
Estonia 3 punti (6 partite giocate) 6 gol fatti - 16 gol subiti
Moldavia 0 punti (5 partite giocate) 3 gol fatti - 25 gol subiti