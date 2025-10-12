Napoli, domani la ripresa degli allenamenti. Politano può rientrare prima Tempi di recupero forse più brevi per l'esterno, alle prese con un infortunio muscolare

Antonio Conte ha concesso alla squadra due giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti martedì, in vista della trasferta di sabato contro il Torino. L'attenzione principale è rivolta all'infermeria, con un focus particolare sulle condizioni di Matteo Politano. L'attaccante esterno si è fermato durante il match contro il Genoa a causa di una lesione distrattiva al gluteo destro, circostanza che gli ha impedito di rispondere alla convocazione in Nazionale.

La sua presenza per la sfida in Piemonte è fortemente in dubbio, sebbene non sia del tutto esclusa una minima possibilità di vederlo in campo sabato. I tempi di recupero appaiono essere più rapidi del previsto e, fortunatamente, l'infortunio non si presenta grave come quello che ha interessato Lobotka. Tuttavia, qualora il recupero risultasse troppo precipitoso per affrontare il Torino, l'obiettivo sarebbe quello di rendere Politano disponibile per il successivo impegno in Champions League, in programma martedì 21 ottobre contro il PSV Eindhoven in Olanda.

