Buongiorno verso il rientro. Anche Politano proverà a esserci a Torino Resteranno sicuramente fuori Rrahmani e Lobotka: per loro tempi più lunghi

Per ora dalle nazionali solo buone notizie: la prima tornata di partite si è conclusa senza infortuni e con indicazioni positivi. A Conte non resta che aspettare l'altro giro di gare prima di attendere il rientro dei suoi giocatori a Castel Volturno. Il gruppo, senza i 10 convocati, non sarà al completo prima di mercoledì, al più tardi giovedì. Intanto il Napoli, che domani riprende gli allenamenti, si prepara alla trasferta in casa del Torino: Conte guarda soprattutto alla situazione degli infortunati. Contro i granata il solo a recuperare dovrebbe essere il difensore Alessandro Buongiorno, che punta al posto da titolare.

Per Rrahmani, Lobotka e Politano bisognerà attendere, ma per questi ultimi due i tempi potrebbero accorciarsi. L'esterno tenterà il rientro già sabato contro il Torino, o al più tardi per l'impegno in Champions League in casa del Psv Eindhoven del 21 ottobre, mentre Lobotka farà il possibile per tornare prima della sosta di novembre. Ancora da valutare i tempi per Rrahmani: Conte aspetta di ricomporre la difesa titolare, ma per rivedere il kosovaro bisognerà aspettare fine mese, forse in tempo per la gara contro l'Inter. Per Rrahmani appena due partite giocate e altrettanti infortuni che lo hanno colpito nel giro di poche settimane.