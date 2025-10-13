Buone notizie per Conte: due recuperi per il Torino sembrano certi Buongiorno e Politano sono recuperati. Domani rientrano i primi nazionali

Solo buone notizie per Antonio Conte nel giorno della ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno: domani l'allenatore ritroverà i primi nazionali. Gilmour, McTominay e Hojlund torneranno al lavoro, questi ultimi due con il morale alto dopo i gol segnati con le rispettive nazionali. Mercoledì il gruppo ritroverà quasi tutti i dieci assenti, mentre l'ultimo a rientrare dovrebbe essere Anguissa giovedì.

Ma è soprattutto l'infermieria a svuotarsi: sia il difensore Alessandro Buongiorno che l'esterno Matteo Politano saranno a disposizione per la trasferta di Torino di sabato pomeriggio. L'ex granata è pronto a tornare titolare, mentre per Politano è più probabile una partenza dalla panchina con Neres titolare. Bisognerà attendere ancora, invece, per Rrahmani e Lobotka. Quest'ultimo tornerà a novembre, mentre il difensore kosovaro ha messo nel mirino la partita contro l'Inter del 25 ottobre.