Il Napoli fa il pieno di gol dalle nazionali A segno Hojlund e De Bruyne, che vivono un ottimo momento di forma. Stasera giocano gli italiani

I nazionali del Napoli stanno facendo il pieno di gol, e Conte li aspetta a braccia aperte: oggi tornano ad allenarsi a Castel Volturno Gilmour, McTominay e Hojlund, questi ultimi a segno con Scozia e Danimarca. Per quanto riguarda l'attaccante, è andato in gol in entrambe le partite. E domani arriverà Kevin De Bruyne, che ieri col suo Belgio ha segnato una doppietta su rigore, trovando l'ottavo gol tra nazionale e club in 12 partite stagionali. De Bruyne si conferma anche grande specialista dei calci di rigore: per lui 14 rigori segnati su 16 tentativi complessivi. Ottime notizie per Conte, che ora aspetta i quattro italiani impegnati oggi.

Di Lorenzo, Spinazzola e Meret nella sfida decisiva per i playoff tra Italia e Israele e Marianucci, che giocherà con l'Under 21. Entro giovedì il gruppo sarà al completo: ieri in campo anche Anguissa col Camerun, stavolta partito titolare, ed Elmas con la Macedonia. Sabato il Napoli tornerà in campo nella trasferta col Torino: sembra certo il recupero di Buongiorno in difesa, che dovrebbe partire dal primo minuto. Anche Politano dovrebbe rientrare tra i convocati, con una possibile partenza dalla panchina. Restano fuori Rrahmani e Lobotka: per loro i tempi sono più lunghi.