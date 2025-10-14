IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Padrone della fascia

Vorrei fare una riflessione sul Napoli di questo scorcio irrisorio di campionato. Al netto del modulo prescelto che resta oscuro, anche nella versione adattata all'avversario di turno, la cosa che più mi ha impressionato finora è il peso assunto da Leonardo Spinazzola nella risoluzione di partite in bilico, inconcludenti o solo brutte.
La stessa cosa l'ha fatta vedere in nazionale contro l'Estonia col suo assist perfetto a Francesco Pio Esposito dopo un'azione bella e intelligente. Il suo sostituto naturale, l'uruguaiano Mathías Olivera, manco ne sfiora il livello. Dello spagnolo Miguel Gutierrez, invece, si attendono notizie.