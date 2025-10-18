IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il leader silenzioso Rrahmani è tornato a parlare, dopo essere misteriosamente scomparso dai radar da tempo immemorabile

Amir Rrahmani è tornato a parlare, dopo essere misteriosamente scomparso dai radar da tempo immemorabile, e le cose che ha detto sono emblematiche del calciatore e dell'uomo che è. Alla domanda se si sente un leader ha così risposto: "Sì, mi sento leader. Perché, vuoi o non vuoi, sono da tanti anni a Napoli e ad avere questa ‘anzianità di servizio’ siamo pochi. Poi ovviamente ognuno ha la sua responsabilità di essere leader, ognuno lo è a modo suo: qualcuno lo è in maniera più ‘rumorosa’, qualche altro lo è invece in silenzio. Ma alla fine siamo accomunati tutti dall’idea di portare sempre più in alto il Napoli”