Il Napoli presenta la nuova maglia a tema Halloween Torna la tradizionale casacca a tema vagamente "horror": sarà utilizzata oggi a Torino

Presentata la nuova maglia del Napoli. Quella per Halloween. Il club azzurro l'ha mostrata ai suoi nuovi tifosi sui social. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del club azzurro.

"La SSC Napoli ed EA7 presentano il Kit Halloween 2025-2026, una nuova edizione che rinnova e approfondisce il percorso creativo avviato nel 2023 con la maglia dedicata al culto delle anime pezzentelle, tra i simboli più autentici dell’immaginario napoletano. Il nuovo kit rappresenta un’evoluzione concettuale di quel racconto, per esplorare ancora più a fondo il legame tra sport, spiritualità e cultura popolare.

Il design è dominato da uno scheletro centrale che simboleggia il rapporto eterno tra vivi e morti, richiamando la tradizione di adottare le anime anonime come gesto di pietà e memoria. Lo scheletro diventa così l’elemento di connessione tra il culto partenopeo dei defunti e l’immaginario contemporaneo di Halloween, festa ormai diffusa a livello globale e reinterpretata in chiave napoletana. Ai lati e sul fondo, un bosco crepuscolare popolato da pipistrelli in volo evoca un’atmosfera gotica che si fonde con l’anima mistica della città".

E ancora: "La maglia vuole essere un omaggio alla pietas popolare e alla forza invisibile delle tradizioni che resistono al tempo, un incontro tra passato e presente, tra identità e mistero. La maglia gara Halloween 2025 sarà prodotta in edizione speciale, con font dedicato per nomi e numerazioni e accompagnata da una gymsack che riprende la texture crepuscolare della maglia".