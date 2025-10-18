Si prospettava una possibile scelta a sorpresa nella formazione per la sfida di Champions League di martedì contro il PSV Eindhoven. Tuttavia, nella trasferta di Torino, Antonio Conte deve fare i conti con due assenze pesanti a causa di problemi fisici. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il Torino. McTominay è stato fermato da un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre Hojlund soffre di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. La SSC Napoli ha diffuso l'aggiornamento tramite un comunicato ufficiale.
Napoli, altri guai fisici: McTominay e Hojlund saltano la sfida col Torino
Affaticamento muscolare per l'attaccante e botta alla caviglia per il centrocampista
