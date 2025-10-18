Napoli, altri guai fisici: McTominay e Hojlund saltano la sfida col Torino Affaticamento muscolare per l'attaccante e botta alla caviglia per il centrocampista

Si prospettava una possibile scelta a sorpresa nella formazione per la sfida di Champions League di martedì contro il PSV Eindhoven. Tuttavia, nella trasferta di Torino, Antonio Conte deve fare i conti con due assenze pesanti a causa di problemi fisici. Scott McTominay e Rasmus Hojlund non saranno disponibili per il Torino. McTominay è stato fermato da un trauma contusivo alla caviglia sinistra, mentre Hojlund soffre di un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. La SSC Napoli ha diffuso l'aggiornamento tramite un comunicato ufficiale.

