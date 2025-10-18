Beukema: "Abbiamo dominato, ma senza segnare" Il difensore del Napoli dopo la sconfitta degli azzurri sul campo del Torino

Sam Beukema, difensore del Napoli, analizza ai microfoni di DAZN la sconfitta contro il Torino. Ha spiegato che la "squadra ha dominato gran parte della partita, ma ha riconosciuto come il mister sia nel giusto nel sottolineare la mancanza di incisività negli ultimi venti metri, aspetto su cui è necessario migliorare". Sulla sua esperienza con un gruppo che porta lo scudetto sul petto, ha detto: "Il gruppo è affiatato e si sente fortunato per il supporto ricevuto. Ora sta giocando di più, si sente in crescita dopo ogni partita e sta assimilando sempre meglio le richieste del mister, aspetto che coinvolge anche il resto della squadra".

