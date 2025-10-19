IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Un falso problema

Il cambio modulo di Conte contro il Torino

il pizzino di gerardo casucci un falso problema
Napoli.  

Alle 17.08 ho letto la formazione del Napoli che sarebbe scesa in campo contro il Torino da lì a poco. E ho sobbalzato. Conte, Antonio Conte, l'inattacabile guida spirituale dei nuovi depositari di tutte le verità calcistiche, aveva (diciamo così) cambiato modulo - anche se per il sito che aveva pubblicato l'undici iniziale tutto restava sempre e comunque 4-1-4-1.

A stretto giro seguiva una domanda: "Ma quello Spinazzola portato davanti a Olivera era per fare Lang in un 4-3-3 o McTominay in un 4-1-4-1?". Il campo (a differenza del sito) diceva più la prima che la seconda, anche se sembra solo un falso problema.

