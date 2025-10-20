Conte vince il premio Scopigno-Pulici: "Per me una gratificazione importante" Per l'allenatore del Napoli il riconoscimento come il migliore della scorsa Serie A

Antonio Conte ed Enzo Maresca sono stati premiati al CONI come i migliori allenatori della stagione 2024/25. La cerimonia di consegna dei premi Manlio Scopigno e Felice Pulici per la stagione 2024/2025 si è tenuta nel Salone d’Onore del CONI. Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha ricevuto il riconoscimento come Miglior Allenatore della Serie A. Conte, impossibilitato a partecipare per impegni professionali, ha mandato un videomessaggio per esprimere la sua gratitudine alla giuria. Nel suo intervento ha affermato: "Buongiorno a tutti, volevo ringraziare la giuria per questo premio prestigioso. Mi dispiace non essere presente, ma il lavoro costante non solo mira alla vittoria, ma anche a queste gratificazioni che arricchiscono la carriera. Sarebbe stato bello condividere questo momento con voi, sarà per la prossima occasione. Vi ringrazio davvero di cuore".

