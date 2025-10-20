McTominay lavora col gruppo: il centrocampista vuole esserci in Olanda Lo scozzese si candida a partire titolare nella sfida di domani contro il PSV

Scott McTominay si unisce al gruppo nell'allenamento odierno in vista della sfida contro il PSV. Il centrocampista scozzese prende parte alla seduta di rifinitura e mira a essere a disposizione per il match. Dopo aver ricevuto sei punti di sutura a causa di un duro scontro durante una sessione di allenamento, farà il possibile per essere arruolabile e aiutare Antonio Conte nella partita contro il PSV Eindhoven.

