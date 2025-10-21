L'obiettivo di Hojlund è recuperare per il posto da titolare contro l'Inter L'attaccante del Napoli salterà la sfida di stasera contro il PSV in Champions League

Hojlund salterà la sfida contro il PSV ma dovrebbe rientrare per il match con l’Inter. La sua assenza per l’impegno di Champions League contro il PSV Eindhoven è ormai confermata: l’attaccante danese, alle prese con un affaticamento muscolare, non è stato inserito tra i convocati per la trasferta in Olanda.

Tuttavia, secondo gli ultimi aggiornamenti, il recupero è quasi completato. Hojlund dovrebbe essere nuovamente a disposizione di Conte già sabato, quando la squadra affronterà l’Inter al Maradona. I tempi di recupero sono praticamente terminati e il centravanti si appresta a tornare titolare. Nel frattempo, l’attacco azzurro sarà guidato da Lucca, con Ambrosino pronto a entrare in scena dalla panchina.

