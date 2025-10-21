Psv-Napoli, McTominay ancora in dubbio. De Bruyne potrebbe cambiare ruolo Lo scozzese proverà il recupero, ma la sua titolarità resta ancora da valutare

La presenza di Scott McTominay per la partita di questa sera contro il PSV rimane incerto. Qualora lo scozzese fosse a disposizione, Gilmour sarà schierato come regista, con Politano titolare sulla destra. A completare il centrocampo ci saranno Anguissa e De Bruyne. In attacco, Lucca prenderà il posto di Hojlund come punto di riferimento offensivo. Queste sono le ultime indicazioni sulla formazione in vista dell’incontro. Un'ulteriore novità riguarda Kevin De Bruyne: il belga è stato recentemente testato nel ruolo di falso nove, una posizione che ha sperimentato brevemente durante alcune amichevoli disputate a Castel di Sangro.

