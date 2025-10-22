IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il conte rampante L'analisi del tecnico Conte sui gol presi dal Napoli non è del tutto convincente...

Nel parlare dei molti gol presi, Antonio Conte ha dichiarato: "Forse è anche questo che ti espone un po' al contropiede e ad altri rischi, che l'anno scorso magari ne prendevi di meno perché eri meno dominante durante la partita. Però la strada nostra era ed è questa, è la strada europea: tutti giocano per cercare di fare un gol in più. Le grandi squadre, chi vuole salire di livello, deve pensare di prendersi qualche rischio in più, devi concedere campo alle spalle. Però è quello che bisogna fare se vogliamo fare lo step successivo". Altro che "barone rampante" di calviniana memoria, qui ci sono solo "conti rampanti".