Napoli scosso: l'Inter è la migliore occasione per reagire subito La batosta in Champions League è arrivata inaspettata, ma il big match arriva nel momento giusto

La melodia della musica Champions è diventata un suono sinistro: Antonio Conte in Europa non è lo stesso del campionato. Il suo Napoli confuso e allo sbando a Eindhoven ha scosso i tifosi del Napoli. Una batosta che è entrata nella storia: mai l'allenatore aveva incassato un passivo così pesante, mentre il 6-2 contro il Psv è il peggior risultato per i partenopei in Europa e il peggiore in assoluto degli ultimi 28 anni. L'ultima volta che il Napoli incassò 6 reti fu contro la Sampdoria nel 1997.

Un incubo per i tifosi, che dopo la sconfitta col Torino speravano in una reazione, e non certo di vedere una prestazione disastrosa. La speranza è che i 6 schiaffi rimediati in Europa possano dare una scossa forte e immediata. Anche le parole dell'allenatore, che ha parlato di venditori di fumo e di egoismi nello spogliatoio, potrebbero essere arrivate nel momento giusto. E per questo la sfida contro un'Inter rigenerata e ambiziosa può arrivare nel momento giusto. Gara che, come si dice, si prepara da sola, e che vedrà un "Maradona" al fianco della squadra in questo momento difficile. Già oggi la ripresa a Castel Volturno, con il solo intento di voltare pagina.