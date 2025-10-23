Ad Eindhoven il punto più basso. Ora il Napoli può soltanto risalire Contro l'Inter nessuna rivoluzione, Conte vuole una reazione da chi ha fallito in Olanda

Nessuna rivoluzione dopo la disfatta europea ad Eindhoven e nessun catastrofismo da parte di Antonio Conte. Certo, il confronto con la squadra c'è stato a Castelvolturno con toni decisi e perentori ma ora il tecnico si aspetta una risposta dai suoi. Non c'è più appello che tenga.

Perchè il Napoli visto in Olanda non è neanche lontano parente della squadra costruita dal suo condottiero appena un anno fa. Distratta in difesa, deconcentrata nei singoli, mai compatta e solida. Oggi fragile, un tempo granitica.

La testa ora è all'Inter, difficile capire se la migliore o la peggiore partita in questo momento. Sicuramente il Napoli è chiamato ad uan reazione importante per non finire fagocitato in tunnel depressivo da cui sarebbe difficile uscire.

E allora Conte non dovrebbe stravolgere granchè in porta dovrebbe tornare Meret al posto di Milinkovic mentre in attacco Hojlund dovrebbe recuperare; troppo importante la sfida di fuorigrotta per saltare la terza partita consecutiva. Per il resto confermato il blocco squadra: da Spinazzola a Gilmour da Beukema e Buongiorno fino a De Bruyne.

Già il belga. Problema, equivoco tattico o risorsa? Il Napoli si interroga perchè la ricerca dell'equilibrio è ancora in corso, se sta bene e se messo nel contesto giusto De Bruyne sarà sempre un plus per la squadra ma ora con la condizione fisica non ottimale e un sistema tattico tutto da definire anche lui non è in grado di incidere come dovrebbe.