IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Sempre gli stessi

Conte è da tempo convinto che la rosa consegnatagli a fine mercato estivo non era granché, quindi...

Napoli.  

Simone Braglia, parlando ai microfoni di 'Maracanà, trasmissione del pomeriggio di Tmw Radio, alla domanda, "Napoli, poca fame perché Conte è rimasto più per forza che per volere?", ha così risposto: "Ha fatto una grande campagna acquisti e forse è stata elogiata troppo, siamo andati oltre le reali potenzialità. Conte si sta rendendo conto che per gli impegni che ha la rosa non è quella che si aspettava". Mi pregio di contraddire l'ex portiere: il tecnico salentino del Napoli era già da tempo convinto che la rosa consegnatagli alla fine del mercato estivo non era granché, tanto è vero che giocano sempre gli stessi (dell'anno scorso).

