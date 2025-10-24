Niente conferenza stampa di Conte: parlerà solo l'interista Chivu

Oggi non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte. A parlare sarà Chivu, allenatore dell'Inter, alle ore 14, ma non il tecnico azzurro. Non si tratta di una decisione legata alla recente sconfitta contro il PSV, bensì di una scelta predefinita. Il Napoli, infatti, non tiene conferenze stampa pre-partita dopo gli impegni infrasettimanali. Alle 14, invece, l'allenatore dell'Inter Christian Chivu parlerà in conferenza stampa alla vigilia del big match.
