Hojlund non ce la fa: l'attaccante assente anche contro l'Inter Il danese non recupera dall'affaticamento muscolare nonostante l'ottimismo delle scorse ore

Antonio Conte dovrà nuovamente fare a meno di Rasmus Hojlund nel big match di domani pomeriggio contro l'Inter. Dopo aver saltato le sfide contro il Torino in campionato e il PSV in Champions League, rispettivamente il 18 e il 21 ottobre, l'attaccante danese non sarà disponibile neppure per la partita contro i nerazzurri. La conferma arriva da Sky Sport, che ha comunicato l'ultim'ora: Hojlund non sarà della partita a causa di un affaticamento fisico.

Un duro colpo per Conte, che vedeva nel 22enne ex Atalanta il profilo ideale per ridare incisività e profondità alla manovra del Napoli. L'assenza di Hojlund amplifica i problemi in fase offensiva della squadra, che fatica a trovare gol decisivi ed è troppo spesso dipendente dalle sortite dei centrocampisti. Contro un’Inter in grande spolvero servirà una prova di carattere, oltre a nuove soluzioni per ritrovare la via del gol.

