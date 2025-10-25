Napoli, la parola d'ordine è riscatto Gli azzurri si preparano alla sfida contro l'Inter senza Hojlund in attacco

La parola d'ordine è riscatto: i tifosi vogliono dimenticare la disfatta europea contro il Psv in Champions e rivedere il vero Napoli. L'occasione è ghiotta, perché la sfida contro l'Inter di domani alle 18 al "Maradona" è l'occasione per mettersi subito alle spalle la serata negativa e soprattutto rilanciarsi in classifica dopo il pareggio del Milan in casa contro il Pisa. Per ora, la sola buona notizia di giornata è la certezza che lo stadio sarà di nuovo "sold out", con un pienone ampiamente annunciato. Però Conte dovrà di nuovo rinunciare all'attaccante Rasmus Hojlund.

C'era ottimismo per il provino di oggi, ma l'esito non è stato positivo. Il danese risente ancora dell'affaticamente muscolare accusato in nazionale e salterà la partita di domani, con l'obiettivo di tornare col Lecce martedì nel turno infrasettimanale. Contro l'Inter Conte studia l'ipotesi Neres falso nueve con De Bruyne in appoggio, ma c'è anche l'alternativa Lucca. In difesa ballottaggio tra Beukema e Buongiorno al posto dell'infortunato Rrahmani. Ma le brutte notizie non finiscono qui: è di oggi la notizia dell'ennesimo infortunio. Questa volta si ferma il portiere Alex Meret, per la frattura del secondo metatarso del piede destro. Problema rimediato in allenamento e che lo terrà fermo almeno fino alla seconda metà di dicembre.