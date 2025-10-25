Di Lorenzo: "Non ho simulato, il rigore c'era" Il capitano del Napoli sull'episodio che ha scatenato le proteste dell'Inter

"Il rigore? Non ho rivisto niente, ma sicuramente dal campo sono andato giù perché ho sentito un contatto che non mi ha fatto stare in piedi. Lo hanno anche rivisto, non è stata una simulazione". Lo ha detto a Dazn il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo dopo la vittoria per 3-1 sull'Inter, soffermandosi sull'episodio del rigore assegnato da Mariani su segnalazione dell'assistente per un intervento da dietro DI Mkhitaryan in area. "Oggi sentivo un'aria diversa, ci voleva una reazione così dopo la brutta figura in Champions. Ero fiducioso, siamo contenti DI essere riusciti a ripartire", ha aggiunto tornando sul ko per 6-2 col Psv.