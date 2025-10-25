Guaio De Bruyne: segna il rigore e si fa male Ennesimo infortunio: problema al flessore per il belga, che esce in stampelle

Momenti contrastanti per Kevin De Bruyne durante Napoli-Inter. L'ex centrocampista del Manchester City ha trasformato il rigore che ha portato in vantaggio i partenopei al 33', ma proprio nell’esecuzione del penalty ha accusato un sospetto infortunio muscolare al flessore, costringendolo ad abbandonare il campo anzitempo. Al suo posto è subentrato Olivera. Nelle prossime ore, il giocatore belga sarà sottoposto a esami strumentali per determinare la gravità del problema.

