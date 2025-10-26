IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Di più e di meglio Anche Di Lorenzo, che propugnava amore eterno al monolitico condottiero forse si sta ricredendo...

Non mi unisco alla pugna e osservo un minuto di silenzio, ma che dico un minuto, un'ora, ma che dico un'ora, un giorno, ma neanche, osserverò un anno di rigoroso mutismo, per testimoniare in modo definitivo, inoppugnabile ed eterno che io avevo messo in guardia tutti - dal primo sacrosanto giorno - a credere ciecamente in un allenatore che ama mettere l'io prima del noi. Ora si racconta che lo spogliatoio del Napoli è una polveriera e quelli, come il capitano Di Lorenzo, che propugnavano amore eterno al monolitico condottiero forse si stanno ricredendo e parlano di "squadra fragile". Chi sono allora io per dire di più e di meglio?