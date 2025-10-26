Preoccupazione per l'infortunio di De Bruyne: i tempi possono essere lunghi Si aspetta per gli esami, che saranno svolti non prima di domani. Il timore è di una ricaduta

La vittoria per 3-1 contro l'Inter ha riportato entusiasmo in casa Napoli, ma la gioia è stata presto attenuata dall'infortunio di Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga ha subito un problema muscolare nella stessa area già operata la scorsa stagione a causa di uno strappo, destando immediata preoccupazione tra i membri dello staff tecnico e medico. Nonostante al termine del match il numero 17 si sia mostrato apparentemente tranquillo, la prudenza resta fondamentale, considerando i precedenti legati alla sua condizione fisica. Gli esami strumentali effettuati oggi offriranno i primi elementi di valutazione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, si teme una lesione di elevata gravità, che potrebbe comportare un lungo stop. Antonio Conte e il suo staff seguono con attenzione l’evoluzione della situazione. Pur confidando nelle straordinarie capacità di recupero del giocatore, sono consapevoli che un’eventuale prolungata assenza rappresenterebbe un duro colpo per i piani tecnici del Napoli. In attesa di ulteriori accertamenti e di un quadro più chiaro, la squadra azzurra si prepara ad affrontare le prossime settimane, o forse addirittura mesi, senza poter contare sulla propria stella.

